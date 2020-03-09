هبوط كارثي.. 27% تراجعا في سعر النفط الخام العالمي





تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 12.23 دولار أمريكي أو بنسبة 27% إلى 33.04 دولار أمريكي.









وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 11.88 دولار أمريكي أو بنسبة 29% إلى 29.40 دولار أمريكي.









وكشفت وكالة رويترز للأنباء أمس عن هبوط كارثي في أسعار النفط الآجلة بأكثر من 20 % في أدنى مستوى منذ عام 2016 بعد خفض السعودية أسعار نفطها.





وذكرت وكالة بلومبرج أن المملكة العربية السعودية بدأت حربا نفطية شاملة، بعد أن خفضت الأسعار الرسمية لخامها، وجعلت التخفيضات خلال 20 عامًا على الأقل هي الأعمق في درجتها الرئيسية، محاولة دفع أكبر عدد ممكن من البراميل إلى السوق، بعد رفض روسيا خفض السعر.





وأشارت الوكالة الاقتصادية الأمريكية، في تقريرها المنشور أمس الأحد، أن التخفيضات في الأسعار الشهرية من قبل المنتج الرسمي أرامكو السعودية، هي أول مؤشر على كيفية استجابة السعوديين لتفكك التحالف بين أوبك وشركاء مثل روسيا، وتخطط المملكة لمرافقة التخفيضات في الأسعار، زيادة في المعروض من الخام، وفقًا لأشخاص على علم بالوضع.





وأضاف التقرير المنشور على موقع وكالة بلومبرج، أن إعلان التسعير من أرامكو يعد أول قرار تسويقي كبير منذ أن انتهت محادثات المنتجين في فيينا بالفشل الكبير يوم الجمعة، عندما عجزت المملكة عن إقناع روسيا بالموافقة على خفض الإنتاج لفترة أطول وأعمق.