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محافظات

أمطار وبرق وصواعق وطقس سيئ على الفيوم ..فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 01:42 ص
الأمطار
الأمطار
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تشهد الآن محافظة الفيوم طقسا سيئا على جميع أنحاء المحافظة بمراكزها، حيث سقطت الأمطار بغزارة وشوهد البرق والصواعق في سماء المحافظة.

 

كما خلت الشوارع من المارة والمواطنين ، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها مبكرا، خوفا من الأمطار والبرق الذي ظهر فى سماء المحافظة .


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كما شهدت الطرق الصحراوية  ، هدوء نسبى فى حركة السيارات والمسافرين، خاصة طريق الفيوم القاهرة الصحراوى وأسيوط الغربى وبنى سويف الزراعى.


وخلت شواطئ بحيرة قارون، وفنادقها من الأهالى والمترددين عليها بعد ارتفاع أمواج البحيرة والطقس السيئ الذى تشهده المحافظة.


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