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أخبار البلد

الكهرباء: سقوط 17 عمودا وتوقف بعض محطات المحولات بسبب سرعة الرياح

الخميس 12/مارس/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن  خروج بعض محطات المحولات وسقوط  17عمودا هيكلية جهد متوسط 11 ك.ف.  فى كل من سوهاج ٩ أعمدة ، وقنا ٧ أعمدة ،  وعمود واحد فى الأقصر، وذلك نتيجة  سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح فى بعض المناطق.  


 وعلى الفور تم العمل على توفير المولدات الاحتياطية للمنشآت الحيوية والتغذية من المصادر البديلة وجار العمل على إعادة الإصلاح  وتم بالفعل إعادة التغذية الكهربية للأماكن المفصولة فى الأقصر وجارى العمل على سرعة إعادة التغذية الكهربية لباقى الاماكن والمناطق فى أسرع وقت ممكن .


وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت حالة الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها:

  تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

-    تأمين الخطوط والمحولات وكافة مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

-   تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة.

-   المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

-   التأكد على تجهيز محطات المحولات التي بجوار مجاري مائية والمحطات التي سبق وارتفع مستوى المياه داخل بدروماتها بسبب الأمطار والسيول بطلمبات رفع جاهزة للعمل في حالة الطوارئ.

-   إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك. وذلك حفاظًا على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية

بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع
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