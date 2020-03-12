AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سكان الرحاب يطالبون جهاز القاهرة الجديدة بإصلاح شبكات الصرف

الخميس 12/مارس/2020 - 08:16 م
صدى البلد
Advertisements
طالب سكان الرحاب إيجاد حلول سريعة لإصلاح شبكات الصرف في القاهرة الجديد والتي تسببت في نزوح مياه الأمطار والسيول داخل المدينة مما حمل شبكة الصرف أعباء إضافية.

وأبدي السكان بالرحاب استياءهم من تقاعس مسئولي جهاز القاهرة الجديدة عن شراء معدات الشفط والتسليك والسيارات اللازمة للتعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار قبل تسللها إلي المدن المجاورة كمدينة الرحاب.

وألزم سكان الرحاب جهاز القاهرة الجديدة بسرعة مد خطوط إضافية ومزدوجة في بعض المناطق للصرف الصحى لاستيعاب أي كميات إضافية من المياه وعمل محطات جديدة للصرف و تطهير وتنظيف جميع الأنفاق بالمدينة وإجراء مناورات وتسليك وتنظيف لجميع بالوعات المطر، في الأوقات العادية دون الإنتظار لسقوط الأمطار كنوع من الجاهزية للتعامل مع الحدث ، ورفع كفاءة جميع طرق مراكز الخدمات بالمدينة والأحياء ووضع طبقة سطحية لجميع الأحياء التي يتم الانتهاء من توصيل المرافق بها، مع إنشاء طرق جديدة في امتداد المدينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: 85% نسبة تنفيذ وحدات مشروع JANNA .. و75% من سكن مصر بالقاهرة الجديدة

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات بني سويف الجديدة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة : كميات الأمطار التي سقطت وصلت لحد السيول.. وشبكات الصرف تستوعب كميات معينة..فيديو

أمطار رعدية وثلوج تضرب الإسكندرية

قبل هطول الأمطار بغزارة.. التنمية المحلية توجه نصيحة للمواطنين وتكشف آخر الاستعدادات

وزير الإسكان يتابع أعمال سحب مياه الأمطار من محاور وطرق القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

ضحايا الطقس السيئ بقنا.. مصرع طفل وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنتين و31 شجرة و16 عامود كهرباء

متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟.. رئيس مركز التنبؤات بالأرصاد يجيب

بعد غلق سيتي الدولية.. شوقي: لا داعي للقلق فهذا إجراء وقائي.. وجميع المدارس تحت متابعة الصحة والتعليم

شاهد ماذا فعلت العاصفة تنين في جدة.. فيديو

نجوى فؤاد تصدم جمهورها بمكياج مثير على انستجرام

حل وسط يرضي القاهرة وأديس أبابا.. روسيا تعلق على أزمة سد النهضة

AdvertisementS

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

10 إصابات بفيروس كورونا تضرب ليفربول بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

بعد غلق سيتي الدولية.. شوقي: لا داعي للقلق فهذا إجراء وقائي.. وجميع المدارس تحت متابعة الصحة والتعليم

قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

إثيوبيا تتراجع وتراوغ.. خطة جديدة لملء وتشغيل سد النهضة

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

انتهاك فج للفصل السابع.. مصر تطالب مجلس الأمن بمنع انتقال الإرهابيين إلى ليبيا

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة من خطوبة حمو بيكا

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

بسبب عدم ارتداء كمامة.. سيدة آسيوية تتعرض لاعتداء عنصري فى أمريكا