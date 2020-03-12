سكان الرحاب يطالبون جهاز القاهرة الجديدة بإصلاح شبكات الصرف

طالب سكان الرحاب إيجاد حلول سريعة لإصلاح شبكات الصرف في القاهرة الجديد والتي تسببت في نزوح مياه الأمطار والسيول داخل المدينة مما حمل شبكة الصرف أعباء إضافية.
وأبدي السكان بالرحاب استياءهم من تقاعس مسئولي جهاز القاهرة الجديدة عن شراء معدات الشفط والتسليك والسيارات اللازمة للتعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار قبل تسللها إلي المدن المجاورة كمدينة الرحاب.
وألزم سكان الرحاب جهاز القاهرة الجديدة بسرعة مد خطوط إضافية ومزدوجة في بعض المناطق للصرف الصحى لاستيعاب أي كميات إضافية من المياه وعمل محطات جديدة للصرف و تطهير وتنظيف جميع الأنفاق بالمدينة وإجراء مناورات وتسليك وتنظيف لجميع بالوعات المطر، في الأوقات العادية دون الإنتظار لسقوط الأمطار كنوع من الجاهزية للتعامل مع الحدث ، ورفع كفاءة جميع طرق مراكز الخدمات بالمدينة والأحياء ووضع طبقة سطحية لجميع الأحياء التي يتم الانتهاء من توصيل المرافق بها، مع إنشاء طرق جديدة في امتداد المدينة.