سكان الرحاب يطالبون جهاز القاهرة الجديدة بإصلاح شبكات الصرف

طالب سكان الرحاب إيجاد حلول سريعة لإصلاح شبكات الصرف في القاهرة الجديد والتي تسببت في نزوح مياه الأمطار والسيول داخل المدينة مما حمل شبكة الصرف أعباء إضافية.





وأبدي السكان بالرحاب استياءهم من تقاعس مسئولي جهاز القاهرة الجديدة عن شراء معدات الشفط والتسليك والسيارات اللازمة للتعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار قبل تسللها إلي المدن المجاورة كمدينة الرحاب.



