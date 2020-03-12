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حوادث

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

الخميس 12/مارس/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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وقع حادث تصادم بين قطارين بسبب الطقس السيء ، وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بتصادم قطارين ، وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية وتم رفع القطارين.

وكشف خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، بأن الحادث بين قطارين أسفل كوبري الصنايع في روض الفرج، الاول قادم من اسوان ، والاخر من قادم سوهاج وكان متوقفا وأسفر عن إصابة 13 شخص، ولا توجد وفيات ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر وشبرا العام ، والسكة الحديد. وأكد أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف إلى الموقع الحادث.

واضاف ، أن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف متواجد في مكان الحادث بروض الفرج بتعليمات من الدكتورة ، هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة حالات المصابين.

وكانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

في الوقت نفسه ، أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم أنها  قررت  إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على ارواح الركاب

هذا وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلي حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة

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