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رياضة

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

الخميس 12/مارس/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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نور عادل
فجر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة مدوية عن احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي في مباراته الأخيرة أمام سموحة بالدوري الممتاز.

وأكد أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، الخميس، أن تقنية الفيديو VAR ليست السبب في احتساب ركلة الجزاء، لأن حكم الفيديو لا يوجد أي اتصال بينه وبين حكم الساحة.

وقال أحمد شوبير: "ما حدث أن محمد عادل احتسب الكرة ركلة ركنية، ومن ثم احتج لاعبو الأهلي على مقاعد بدلاء الأهلي، وهو ما دفع الحكم الرابع للتوجه إلى شاشة الـ VAR للتأكد من الكرة وتأكد أنها لمسة يد من داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "الحكم الرابع ظل يصرخ على الحكم المساعد وعلى حكم الساحة ليؤكد لهما أنها من داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء".

وشدد أحمد شوبير على أنه لا يوجد اي اتصال بين حكم الفيديو وحكم الساحة، وذلك لأن "السماعات" التى يستخدمها الحكام لا تعمل من الأساس، ومن الممكن أن تعمل مرة ومرة أخرى لا.

واستنكر هذا الأمر، مؤكدًا أن التقنية كلفت اتحاد الكرة 4 ملايين دولار، متسائلا: "لماذا لا تتم زيادة التكلفة 50 ألف يورو من أجل سماعات الحكام؟".
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