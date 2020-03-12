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حوادث

بسبب سوء الأحوال الجوية.. إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «المحلة - طنطا»

الخميس 12/مارس/2020 - 12:01 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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احمد علي
أصيب 16 شخصًا بكدمات وكسور وجروح سطحية وسحجات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق  المحلة - كفر الشيخ بسبب السرعة الزائدة؛ تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية، وتم تخصيص سيارات إسعاف لنقل الركاب إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهم.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة؛ يفيد بورود بلاغ حول انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الدولي المحلة - كفرالشيخ بنطاق مدخل قرية المعتمدية بدائرة مركز.

وباشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأمنية التي أجراها الرائد عمر أبوبكر، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدها بسبب سوء الأحوال المناخية.

وخصصت سيارات إسعاف لنقل الركاب والبالغ عددهم ١٦ شخصًا بينهم ٥ سيدات إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.
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