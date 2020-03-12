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حوادث

«المرور» تقدم 10 نصائح هامة للحفاظ على حياة رواد الطرق من الأمطار والرياح

الخميس 12/مارس/2020 - 01:54 ص
المرور
المرور
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أحمد مهدي
وجهت الإدارة العامة للمرور، لقائدي السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة ١٠ نصائح هامة للحفاظ على حياتهم أثناء القيادة في الطقس السيئ والأمطار.

وشملت نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، كان على رأسها:

1. مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
2. ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
3. مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
4. استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى . 
5. مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
6. عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
7. عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
8. زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
9. عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
10. عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق.

ومن جانبها رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

فيما يجري اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، عمليات الاشراف على متابعة الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
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