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أصل الحكاية

بعد وقفها بالكويت.. ما حكم التخلف عن صلاة الجمعة أو الجماعة فى المسجد بسبب كورونا؟

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:11 م
مساجد الكويت
مساجد الكويت
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ميـــس رضــا
قررت وزارة الأوقاف الكويتية اليوم الجمعة، وقف صلاة الجمعة فى المساجد بعد تفشي كورونا تماشيًا مع الإجراءات الاحتياطية والإحترازية والتدابير التنفيذية المتخذة من قبل السلطات المختصة.

وردًا على التساؤلات التى أثيرت عقب القرار على مواقع التواصل الإجتماعى حول حكم التخلف عن صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة فى المسجد، أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت حكم التخلف عن صلاة الجمعة.


وأجابت لجنة الأمور العامة فى هيئة الفتاوي بوزارة الأوقاف الكويتية،  بأن حال إنتشار مرض معد بين الناس فى بلد معين وأصبح تجمعهم فى المساجد للصلاة سببًا للعدوى بهذا المرض بناءًا على تقرير السلطات المختصة سقط عن المسلمين حضور صلاة الجماعة فى المساجد فى ها البلد كما سقط عنهم حضور صلاة الجمعة فيها أيضا، وعليهم صلاة الظهر بدلا من الجمعة ويمنعون من دخول المساجد لحمايتهم من انتقال العدوى من غيرهم وإليهم أو منهم لغيرهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، " لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ وأَنْكَرَ " أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وأما بالنسبة لإقامة شعيرة الأذان وإضافة عبارة : صلوا فى ترحالكم عقبها، فهو أمر مشروع.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، عبداللة السند، قد أعلن عن تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالبلاد، ليصل عدد الحالات المؤكدة المسجلة إلى 80 حالة.


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