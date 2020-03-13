القصة كاملة.. كيف أصيب توم هانكس وزوجته بـ فيروس كورونا ؟

حالة من الحزن سادت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن نجم هوليوود إصابته بفيروس كورونا التاجي الجديد (كوفيد-19) هو وزوجته ريتا ويلسون بتحليل إيجابي أكد إصابتهما بالمرض، خاصة وأن تفاصيل إصابتهما بالمرض غامضة.





البداية ترجع إلى سفر توم هانكس وزوجتهإلى أستراليا في بداية فبراير الماضي، لقضاء عطلة والتصوير هناك، ونزلا بفندق درجة أولى، وهو فندق أوراكل في جولد كوست، التي تبلغ تكلفتها حوالي 1100 دولارا نظير الليلة الواحدة، وصادف بعد مكوثهما فترة بالفندق الإبلاغ عن رجل من الصين يبل 44 عاما ينزل بنفس المنتجع وهو حامل للمرض.





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ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، صادف تواجدهما في نفس المبنى الذي سجل فيه أول حالة إصابة بالفيروس التاجي في البلاد، وكان الرجل الصيني قد حديث الانتقال إلى أستراليا بعدما تفشى الفيروس في الصين وخارجها، واتخذت وزارة الصحة احتياطاتها حينها بتعقيم المكان وارتداء العاملين لبدلات واقية