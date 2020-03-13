لمكافحة كورونا.. حملات لتطهير وتعقيم المساجد والأماكن العامة بـ أسوان.. صور

تواصل مديرية الشؤون الصحية بأسوان أعمالها المكثفة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والعمل على منعه من خلال سلسلة إجراءات وقائية وإحترازية على أعلى مستوى .

وفى هذا الإطار رصدت " صدى البلد " قيام فرق الإنتشار السريع بمواصلة تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لعدد من المساجد والكنائس ودورات المياه العمومية ، بجانب تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بالأماكن العامة وديوان عام المحافظة .

وتشن أيضًا إدارة مراقبة الأغذية حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من إستخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر .

ويقوم مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية الغير صحية وزجاجات المياه المعباه التى يعاد إستخدامها في تعبئة و بيع العصير .

وتم التشديد على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافه والأكواب ذات الاستخدام الواحد, للحد من العدوي وانتشار الأمراض .

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