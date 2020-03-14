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منوعات

أصغر ضحايا العالم.. ميلاد طفل مصاب بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ضرب خطر فيروس كورونا المستجد طفلا حديث الولادة، بعد أن أثبتت التحاليل أن حالته إيجابية بإصابته بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة، ليصبح أصغر ضحية في العالم لهذا الفيروس. 

ويخضع الطفل المولود في إنجلترا للعلاج حاليًا في أحد مستشفيات لندن، ونقلت والدة الطفل إلى مستشفى في العاصمة البريطانية في وقت سابق أيام يشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي، حسبما ذكرت ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اختبار الأم في مستشفى نورث ميدلسكس ولكن النتيجة الإيجابية لم تظهر إلا بعد ولادتها للطفل، وفور ولادتها أجري اختبار للطفل وجاءت النتائج بأنه مصاب بفيروس كورونا.

وأضافت أنه تم نقل الزوجين الأب والأم الآن في مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج، وبحسب ما ورد يحاول المهنيون الصحيون الآن معرفة ما إذا كان الرضيع قد أصيب أثناء الولادة أو ما إذا كان من الممكن أن تنتقل العدوى في رحم الأم.

وقال مصدر للصحيفة "تم نصح العاملين المتصلين بالمريضين بالعزل الذاتي، بينما يحاول مسؤولو الصحة بشكل عاجل معرفة الظروف الكامنة وراء إصابتهم".
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