وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يتابع حالة المدارس بعد الطقس السيئ

تفقد اليوم السبت على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عددا من المدارس بالإدارات التعليمية للاطمئنان عليها عقب موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد منذ الخميس الماضى.





ولاحظ وكيل الوزارة وجود تجمعات مياه في أفنية معظم المدارس، حيث تم التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتم التواصل والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بجميع المراكز لتقديم الدعم وسرعة شفط المياه المتراكمة داخل المدارس وحولها.





كما أكد وكيل الوزارة على أنه تم التأكيد على مديري الإدارت بتفعيل عمل لجان الأزمات والكوارث بالمدارس والتواصل الفوري مع رؤساء المدن والوحدات المحلية للتخلص من المياه وآثار الأمطار.





وأضاف أنه بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية تم التنبيه على جميع مديري المدارس ولجان الأزمات والكوارث بالادارات والمدارس لمراجعة حالة المبانى المدرسية وتأمينها وإزالة أي معقوقات والتواصل فورا مع غرفة عمليات الإدارة والمديرية لحل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية حتى تكون المدارس جاهز لاستقبال الطلبة غدا.