ضحايا فيضانات الفيوم: المياه دخلت منازلنا وأتلفت كل شيء .. فيديو

تسبب فيضان الطقس السيئ الذى ضرب البلاد فى فيضان مصرف البطس العمومى الذى أدى الى غرق قرى عزب الحبون وخلف وفرح نويشي بمنشأة طنطاوي في مركز سنورس ، وتشريد العشرات من الاهالى خارج منازلهم التى غرقت تماما بمياه الفيضان ، بالإضافة إلى غرق أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية .

يقول عطية إبراهيم من أهالى قرية الحبون : فوجيت أنا واولادى بمياه فيضان مصرف البطس ، تدخل منازلنا فجرا واستطعت أنا وزوجتى وأولادى الخروج من المنزل بأعجوبة قبل أن نغرق .





أضاف بأن المياه لم تغرق منازلنا فقط بل امتد الفيضان إلى الأراضى الزراعية ، مما أتلف زراعات القمح والخضراوات .





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ويضيف محمد السيد مزارع من عزبة الحبون بمركز سنورس : لفد تسببت المياه فى إتلاف جوال الدقيق الذي كنا سنقوم بصناعة الخبز منه ، بالإضافة الى ملابس الاولاد والبطاطين والمراتب التى ننام عليها .

ويطالب عادل محمود مزارع من قرية الحبون بمركز سنورس من الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتخصيص مساحة من الأراضى بعيدة عن طوفان مصرف البطس ، لبناء منازل عليها للأهالى ، ونترك االمنازل الحالية التى تتعرض للغرق كل عام .

وأكد عبدالله حمد، القيادي بحزب الوفد الجديد بالفيوم، أن الوضع في القرى الأربعة الغارقة بالمياه سيئ وخطير ويهدد حياة المئات من أهالى هذه القرى بالتشرد.

وطالب حمد بتدخل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، ووزير الرى لوضع حد لهذه المأساة التي تتكرر كل عام، وتتسبب فى ضرر جسيم للمنازل والأهالي.

كان مصرف البطس بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب الطقس السئ الذى شهدته المحافظة منذ 4 أيام قد تسبب في غرق 4 قرى بالمياه، عقب ارتفاع منسوب المياه به، مما أدى إلى غرق منازل وأراضي الأهالي وعزلها عن باقي القرى.

كما تسبب طوفان المياه في إحداث خسائر كبيرة للأهالي بعد أن تعرضت زراعتهم ومنازلهم التي اقتحمتها المياه للغرق.

انتقل على الفور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عادل الطحلاوى، مدير أمن الفيوم.

ووجه محافظ الفيوم، بزيادة عدد الكراكات والجليدرات، لسرعة تعميق المجرى المائي لمصرف البطس، للحد من غرق عزب خلف والحبون وعبد الله حبيب والبصير، والقرى المتاخمة للمصرف.

وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات الأخرى لوضع حل جذري لتلك المشكلة، وتعميق مصرف البطس بعزبة خلف مركز سنورس للحد من غرق القرى والعزب المتاخمة له، نظرًا لارتفاع منسوب المياه بالمصرف جراء سقوط الأمطار خلال اليومين الماضيين، بحضور المهندس أيمن نضر.

كما طالب محافظ الفيوم بتشغيل جميع محطات الرفع والصرف الصحي بكامل طاقتهم بالتنسيق مع شركة الكهرباء للمساعدة في تخفيض منسوب المياه داخل المصارف والترع.

كما انتقلت أجهزة مجلس مدينة سنورس اعتبارا من عصر الجمعة، بإشراف محمود هاشم، رئيس المركز والمدينة، إلى الأربع عزب التى تسبب طوفان مياه مصرف البطس فى غرق أراضيها ومنازلها، وتم وصول ثلاث حفارات تابعة لمجلس مدينة سنورس وتقوم حاليا بتقوية الجسور.

كان ارتفاع منسوب المياه في مصرف البطس بالفيوم، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة قد تسبب في غرق الأراضي الزراعية والعديد من المنازل في عزب الحبون وخلف وفرح نويشي بمنشأة طنطاوي في مركز سنورس.