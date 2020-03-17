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تكنولوجيا

آبل تستعد لطرح iphone 9 plus الجديد .. تعرف على السعر والمواصفات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:59 ص
iPhone 9 Plus
iPhone 9 Plus
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قسم التكنولوجيا
كشف موقع 9to5Mac التقنى عن تسريبات بشأن نية إصدار شركة آبل الأخ الأكبر لـ iPhone 9، والذى سيحمل اسم iPhone 9 Plus، ويعمل بنظام التشغيل الجديد iOS 14. 

ويبدو أن تداعيات أزمة فيروس كورونا لن تنتهى فى إلحاق الخسائر بشركة آبل الأمريكية، بعدما أجلت ميعاد إطلاق iphone 9 بسبب توقف مصانعها فى الصين، ها هى تعود من جديد وتجبرها على تأجيل إطلاق هاتفها لمدة 6 أشهر كاملة ومن المتوقع اعلان الاصدارين معًا فى نهاية العام الجارى. 

وسيكون iPhone 9 Plus أحد أفضل  الهواتف الرائدة التى يمكنك شراؤها بسعر معقول، كما سيحتوي على ميزة لم تكن موجودة في الأجهزة السابقة وهى زر Touch ID بدلا من تقنية Face ID. ومن المتوقع أن يأتى بشاشة قياس 5.5 بوصة أو 6.1 بوصة من نوع LCD.

وبحسب موقع cnet التقني، يشترك هاتفى آيفون 9 المتوقع إصدارهما معًا فى العديد من المواصفات نفسها، مثل معدل مقاومة الماء والغبار (IP68)، ودعم Bluetooth وWiFi 6 وشبكات الإتصال LTE، بجانب ميزات الصور والفيديو مثل الوضع الليلى وQuick Take و Deep Fusion.

وستأتي أسعارiPhone 9 Plus أغلى 100 دولار عن الإصدارات العادية، أى أن iPhone 9 Plus سعة تخزين 64 جيجابايت سيكون مقابل 499 دولار، أما نسخة 128 جيجابايت مقابل 549 دولارًا أمريكيًا. 

جدير بالذكر أن إنتاج هواتف آيفون لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى 2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، وانخفاض معدلات الأيدى العاملة في المصانع الصينية الموردة للصانع الأمريكى الشهير.
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