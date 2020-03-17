AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رغم كورونا آبل تطرح تحديث MacBook Air في هذا التوقيت

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:01 ص
MacBook Air
MacBook Air
Advertisements
قسم التكنولوجيا
بالرغم من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يمنع عملاق التكنولوجيا الأمريكية آبل من مواصلة تطوير جهازها  MacBook Air، الذي تستعد للكشف عنه خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع تك ردار التقنى، ستشمل التطويرات الخاصة بـ MacBook Air شكل لوحة المفاتيح، التى ظهرت مؤخرا فى جهاز MacBook Pro، و الذي لا يتجاوز حجمه ال 16 بوصة.

وكان المراقبون يتوقعون إعلان آبل عن ذلك التحديث خلال الربع الثانى من العام الجارى، الذي من المقرر أن يبدأ أبريل المقبل، ولكن وفقًا للأنباء الجديدة فالجهاز سيظهر بشكله الجديد خلال ساعات.

وبشكل عام، كانت آبل تخطط لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف iPhone SE، فضلا عن بعض أجهزة iPad Pro، وربما تحديث لجهازها MacBook Air خلال مارس الجارى، و لكن كل ذلك كان قبل تفشى فيروس كورونا إلى هذا الحد داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن هناك مشكلة ظهرت فى خدمة الدعم الفنى للعملاق الأمريكي فى جهاز Mac Pro بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاقه، بعدما واجه العديد من أصحابه مشاكل داخل الشركة فى التعامل مع أى من مشاكله أو حتى كيفية إصلاحه من قبل التقنيين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آبل تطلق تحديث ios 13.3.1 رسميا لـ آيفون و آيباد.. اعرف جهازك سيحمله أم لا

بسعر منخفض.. آبل تعتزم إطلاق iPhone SE 2 أو iPhone 9 بهذا الموعد

بكاميرا ثلاثية.. آبل تعتزم إطلاق حاسب iPad Pro بهذا الموعد.. صور

بكاميرا ثلاثية ولوحة لمس فريدة.. أبل تصدر iPad Pro في هذا الموعد

مجانا.. آبل تعلن بدء إصلاح مشكلة الشاشة في iPad Air

نشرة أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق The Coronavirus App يكشف عدد المصابين بـ فيروس كورونا فى العالم.. للكتاب والصحفيين.. أفضل 5 أنواع لاب توب في 2020

ترشيحاتنا

مشادة بين مسئولي الأهلي والزمالك.. صلاح محسن يعلن تفاصيل مثيرة في صفقة انضمامه لـ المارد الأحمر

سينتقل للزمالك.. عبدالله جمعة: صالح يحتاج إلى مدرب يحتضنه .. وفايلر يحاربه

حقيقة هجوم الجراد على مصر.. السيد القصير يرد

شعرت بالحمى.. إصابة نجمة شهيرة بـ فيروس كورونا

بعد انتشار فيروس كورونا.. الإفتاء تحدد أفضل طريقة للتعامل مع الوباء بآية قرآنية

بسبب كورونا.. مفاجآة مدوية حول إمكانية عودة الدورى المصري

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

تفاصيل مثيرة عن خناقة رمضان وبادجي في مران الأهلي

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها