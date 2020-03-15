كورونا تجبر أبل على إغلاق معظم متاجرها حول العالم

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة أبل قامت بإغلاق أكثر من 450 متجرا من متاجرها حول العالم في 21 دولة حتى يوم 27 مارس القادم، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.
وقال تيم كوك ،المدير التنفيذى لشركة أبل، إنه سيتم إغلاق معظم محلات ومتاجر البيع بالتجزئة خارج الصين وهونج كونج وتايوان، والتى أصبحت ضمن مراكز تفشى فيروس كورونا. لتصبح شركة أبل واحدة من أوائل الشركات التي تتخذ مثل هذا الإجراء الجذري لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
كما صرحت الشركة بأنه سيتم دفع رواتب الموظفين العاملين في المتاجر المغلقة بشكل طبيعى، وكانت الشركة قد أغلقت متاجرها بالكامل في الصين، والتى يبلغ عددها 42 متجرا في يناير الماضى بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت أبل، أمس، على موقعها الرسمى، عن تحويل مؤتمرها السنوى للمطورين 2020، والمزمع عقده في شهر يونيو القادم، إلى مؤتمر رقمى بسبب تفشى فيروس كورونا، وقررت الشركة إلغاء مؤتمر أبل العالمى للمطورين 2020 في عامه الواحد والثلاثين لأول مرة من مؤتمر فعلى إلى مؤتمر مع محتوى رقمى للمستهلكين و المطورين والصحفيين.
وفي وقت سابق، قررت الشركة غلق 17 متجرا فى إيطاليا، بسبب الانتشار المستمر لفيروس كورونا، بعدما أعلنت السلطات فى إيطاليا إغلاق كل متاجرها ماعدا الصيدليات ومحلات الأغذية، وذلك بعد تسجيل 200 حالة وفاة بفيروس كورونا.