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أخبار العالم

سلطنة عمان تتخذ إجراء جديدا لمواجهة كورونا.. تعرف عليه

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:31 ص
الصحة العمانية
الصحة العمانية
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محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، تطبيق الحجر الصحي على القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه استنادًا إلى قرارات اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) يبدأ اعتبارًا من تاريخ اليوم 17 مارس 2020، تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيين.

وتابع البيان: "وعليه، توجه وزارة الصحة جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي أو المؤسسي. 

وأتم بيانها قائلة :وفي حالة ظهور أي أعراض، يرجى التواصل مع مركز الاتصال التابع لوزارة الصحة، أو أقرب مؤسسة صحية".
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