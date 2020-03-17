اعتذرت عن التأخير.. الجيزة تعلن موعد إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإعادة تشغيل محطات المياه التابعة لها بمناطق المحافظة المختلفة، وبنسبة 80% تقريبا عقب انخفاض نسبة العكارة بنهر النيل على أثر موجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية لتعود ضغوط المياه بالشبكة إلى وضعها الطبيعى فى موعد غايته مساء اليوم.





واوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد اضطرت إلى قطع المياه بعدد من المناطق خلال الأيام الماضية، نظرًا لارتفاع نسبة العكارة بمياه النيل التى وصلت إلى 4000 وحدة عكارة نتجت عن تصريف مياه الأمطار بالنهر، مما أثر على مأخذ المحطات المختلفة وأدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكار، حيث إن الحد المسموح به لمعالجة المياه هو 30 وحدة فقط.





لذا أصبح توقف المحطات أمر حتمى لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.







وقدمت محافظة الجيزة اعتذار للمواطنين عن اى معوقات واجهت المواطنين خلال فترة انقطاعات المياه وأنه سوف يتم انتظام ضخ المياه بجميع المناطق المتأثرة بالمحافظة مساء اليوم.





واكدت محافظة الجيزة، أن هناك متابعة دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية لحين عودة المياه لكل المناطق المتأثرة.