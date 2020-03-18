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إلهام أبو الفتح
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مرأة

نوع من لفاكهة يخلصك من الصداع بدون مسكنات .. تعرفى عليه

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يعد الصداع من أكثر الأعراض اليومية المزعجة وتعد أبرز أسباب الإصابة بالصداع النصفي وجود خلل فى الأوعية الدموية في الدماغ وقد يكون للعلاجات الطبيعية دورا فى علاج الصداع يمكن تطبيقها بجانب الأدوية،


وفقا لموقع برايت سايد تعد أبرز العلاجات الطبيعية للصداع هى القيام بالتدليك والذى يمنحك الاسترخاء سريعا أو الحصول على قسط كافٍ من النوم وتجنب الكافيين وتدخين السجائر.

- تناول مكملات الماغنسيوم تساعد على منع الصداع النصفي.

- يجب تجنب التحديق في الشاشات لفترات طويلة أو إجهاد العين. 


- عليك بالاستحمام بالماء الدافئ.

 - استنشاق زيت اللافندر  لمدة 15 دقيقة فهو يحفز الدماغ على التخلص من الآلام بشكل تدريجى.

- يلعب للنظام الغذائى دور فى حمايتك من الصداع يمكنك تناول  الموز فهو يلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس لغناه بالمغنسيوم كذلك  الخضراوات الورقية  تحتوي على نسبة ممتاز من المغنيسيوم، والذى يسبب نقصه حدوث الصداع، ومن أبرز الخضراوات الورقية التي يمكن تناولها "الملفوف - السلق -  البقدونس - السبانخ".
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