بعد حملة شاهد VIP المجانية للعزل المنزلي .. مسلسلات لا تفوت مشاهدتها

تصدر تطبيق شاهد محرك بحث جوجل الشهير بعد مشاركته في حملة خليك بالبيت بعد السماح لمستخدمي التطبيق بمشاهدة الأعمال الحصرية لـ شاهد مجانًا لمدة شهر من أجل تشجيع على البقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا.





ويتيح "شاهِد" الآن خيارات متنوعة للجمهور تشمل "عروض شاهد الأولى" Shahid PREMIERES؛ و"أعمال شاهد الأصلية" Shahid ORIGINALS؛ إضافة إلى غيرها من أنماط الترفيه العائلي، على تنوّعه واختلافه.





وتقدم قنوات "MBC مصر" مبادرة لدعم وتشجيع المُشاهدين للبقاء في المنازل من خلال حملتها الجديدة "في البيت خليك .. وهانسليك" حيث تبدأ إطلاق خريطة برامجية متنوعة تضم مُختارات من الأعمال الترفيهية المُميزة التي يلتف حولها المٌشاهدين.





تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرًا، عرض المُسلسل الكوميدي"كابتن أنوش"، مع بيومي فؤاد، وعبير صبري، وتبدأ أيضاُ غدًا في تمام الثانية ظهرًا عرض مُسلسل لمعي القط" مع محمد إمام وتارا عماد، وتعرض أيضًا في تمام السابعة مساءً مُسلسل "صاحب السعادة" مع النجم الكبير عادل إمام، ولبلبة، وتواصل عرض المُسلسل الاجتماعي "شقة فيصل" مع كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، يوميًا في تمام التاسعة مساءً.



