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محافظات

لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:11 م
محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت
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شاذلى عبد الفتاح

تواصل محافظة أسوان الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لإنتشار مرض كورونا المستجد .


ولليوم الثانى على التوالى تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن للمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشأت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة بالإلتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يوميًا بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى .

 

كما وجه اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للإحتفالات والموالد والأفراح ، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة ، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الإختلاط فى التجمعات الكبيرة حيث أن هناك غرفة عمليات بإشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الإتجاه .

 

وشدد المحافظ على المسئولين بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الإلتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق بإستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الإستهلاكية .

وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء أسوان بجميع أنحاء المحافظة وإستجابتهم السريعة بالإلتزام بقرارات الحكومة وذلك لحماية وسلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم في تحقيق أعلى الدرجات الوقائية والأمان .


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لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور
لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور
لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور
لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور
لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور
لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور
لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور
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