الزواج فى زمن الكورونا.. عرسان أسوان ألغوا أفراحهم وآخرون ينتظرون انتهاء الحظر

تعتبر الأفراح أبرز المناسبات الاجتماعية التى تعرضت للتأجيل فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الصدد تعرض " صدى البلد " بعض الأراء حول هذا الشأن حيث يؤكد محمد موسى بأنه كان محدد موعد حفل زفافه فى 25 مارس القادم، وحجز قاعة الأفراح منذ أكثر من 3 أشهر، ولكن نظرًا للظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد والعالم أجمع فقد قرر وعائلة زوجته بأن يكون الفرح فى موعده، ولكن فى اضيق الحدود أى أن الحاضرين لحفل الزفاف يكونوا من بعض أفراد عائلتى وعائلة الزوجة فى منزل الزوجية.





فيما أكد العديد من مالكى وأصحاب قاعات الأفراح ودور المناسبات بأنهم ملتزمون بقرارات الحكومة بشأن غلق القاعات والإلتزام بعدم إقامة أى أفراح بها حرصًا على سلامة المواطنين ومنع أى تجمعات للحفاظ على الصحة العامة، وأيضًا منع إنتشار فيروس كورونا الفتاك الذى يهدد العالم أجمع.





وأكدوا بأنه تم إخطار وتبليغ جميع الحاجزين فى القاعات لإقامة أفراح أبنائهم، والتأكيد لهم بأنه لن يتم إقامة أى إحتفالات خلال فترة إلغاء الأفراح والتجمعات المقررة من قبل الحكومة.





وأشار بعضًا منهم بأن بعض العرائس قرروا تأجيل أفراحهم وإستمرار الحجز للقاعات لحين إنتهاء مدة حظر الأفراح والتجمعات التى تم فرضها ومرور هذه الأزمة على خير وسلام، فيما قام بعض العرسان بسحب مبالغ الحجز التى دفعوها كمقدم وقرروا الزواج دون إقامة أفراح أو أى إحتفالات تتسبب فى وجود تجمعات .





واقرأ أيضًا:





لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور





