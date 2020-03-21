AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الزواج فى زمن الكورونا.. عرسان أسوان ألغوا أفراحهم وآخرون ينتظرون انتهاء الحظر

السبت 21/مارس/2020 - 09:47 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تعتبر الأفراح أبرز المناسبات الاجتماعية التى تعرضت للتأجيل فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد تعرض " صدى البلد " بعض الأراء حول هذا الشأن حيث يؤكد محمد موسى بأنه كان محدد موعد حفل زفافه فى 25 مارس القادم، وحجز قاعة الأفراح منذ أكثر من 3 أشهر، ولكن نظرًا للظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد والعالم أجمع فقد قرر وعائلة زوجته بأن يكون الفرح فى موعده، ولكن فى اضيق الحدود أى أن  الحاضرين لحفل الزفاف يكونوا من بعض أفراد عائلتى وعائلة الزوجة فى منزل الزوجية.

فيما أكد العديد من مالكى وأصحاب قاعات الأفراح ودور المناسبات بأنهم ملتزمون بقرارات الحكومة بشأن غلق القاعات والإلتزام بعدم إقامة أى أفراح بها حرصًا على سلامة المواطنين ومنع أى تجمعات للحفاظ على الصحة العامة، وأيضًا منع إنتشار فيروس كورونا الفتاك الذى يهدد العالم أجمع.

وأكدوا بأنه تم إخطار وتبليغ جميع الحاجزين فى القاعات لإقامة أفراح أبنائهم، والتأكيد لهم بأنه لن يتم إقامة أى إحتفالات خلال فترة إلغاء الأفراح والتجمعات المقررة من قبل الحكومة.  

وأشار بعضًا منهم بأن بعض العرائس قرروا تأجيل أفراحهم وإستمرار الحجز للقاعات لحين إنتهاء مدة حظر الأفراح والتجمعات التى تم فرضها ومرور هذه الأزمة على خير وسلام، فيما قام بعض العرسان بسحب مبالغ الحجز التى دفعوها كمقدم وقرروا الزواج دون إقامة أفراح أو أى إحتفالات تتسبب فى وجود تجمعات .  

واقرأ أيضًا:

لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحب فى زمن الكورونا.. تعرف على بدائل قاعات القليوبية لـ العرسان بعد إلغاء الأفراح

كورونا يقتل فرحة ليلة العمر.. مدير قاعة بالمنوفية يكشف ردود أفعال العرسان بعد إلغاء الأفراح

أبدى دهشته من عدم التزام المواطنين.. محافظ الشرقية يغلق قاعتي أفراح

أبواب السما كانت مفتوحة.. قصة عريس ضحية لإلغاء الأفراح بسبب كورونا

بعد قرار تعليق الأفراح.. كيف استقبل عرسان الخبر من أصحاب القاعات

ليلة دخلة في الحجر الصحي.. كيف أفسد كورونا فرحة العرسان من مصر إلى الجزائر

ترشيحاتنا

شاهد.. معركة مرعبة بين نمس وحية كوبرا ضخمة... فيديو

طبيب الصدر المعافى من كورونا: 3 أقراص من دواء هيدروكين لعلاج الملاريا قضت على المرض

بدء سريان حظر التجوال في الأردن

بعد إصابة ممرضة بالكورونا.. ماذا حدث في مستشفى دمياط العام

بعد أيام من استغاثته بسبب نفاد القفازات الطبية.. وفاة طبيب إيطالي بفيروس كورونا

عار عليكم.. نجم ليفربول يشن هجوما عنيفا على مواطني بلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور