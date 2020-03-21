ليلة الإسراء والمعراج .. أمين الفتوى يرد على حكم الاحتفال بها بـ علامة تعجب

ليلة الاسراء والمعراج وحكم الاحتفال بها، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الاحتفال ليلة الاسراء والمعراج ، إنه أمر مشروع وتنفيذ لما أمر الله-تعالى به في كتابه العزيز.
ليلة الاسراء والمعراج وحكم الاحتفال بها وأوضح «وسام»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاحتفال بـ ليلة الاسراء والمعراج ؟» ، قال الله- عز وجل-: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ» الآية 5 من سورة إبراهيم.
ليلة الاسراء والمعراج وحكم الاحتفال بها وأضاف أن الإسراء والمعراج إنما هي معجزة ربانية، فإن لم نحتفل بذكرى مثل هذا اليوم بسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في هذه المعجزة التي لم تكن لنبي قبله -صلى الله عليه وسلم- ولم يصل إليها أحد من خلق الله سبحانه وتعالى ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، إذا لم نحتفل بهذا ونحيي هذه الذكرى فبم نحتفل ؟! .
ليلة الاسراء والمعراج وحكم الاحتفال بها وتابع: وبناءً عليه فالاحتفال بها وإقامة المناسبات الدينية والمديح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجمع الناس على الطعام والصدقة وكل أفعال الخير التي ترتبط بهذه المناسبة وتحيي هذه الذكرى كلها أمور مشروعة لا حرج فيها ، ولا يُلتفت لمن يمنع ذلك.