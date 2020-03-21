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ديني

ليلة الإسراء والمعراج .. أمين الفتوى يرد على حكم الاحتفال بها بـ علامة تعجب

السبت 21/مارس/2020 - 09:25 م
ليلة الاسراء والمعراج
ليلة الاسراء والمعراج
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أمل فوزي
ليلة الاسراء والمعراج وحكم الاحتفال بها،  قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الاحتفال ليلة الاسراء والمعراج ، إنه أمر مشروع وتنفيذ لما أمر الله-تعالى به في كتابه العزيز.

ليلة الاسراء والمعراج وحكم الاحتفال بها وأوضح «وسام»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاحتفال بـ ليلة الاسراء والمعراج ؟» ، قال الله- عز وجل-: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ» الآية 5 من سورة إبراهيم.

ليلة الاسراء والمعراج وحكم الاحتفال بها وأضاف أن الإسراء والمعراج إنما هي معجزة ربانية، فإن لم نحتفل بذكرى مثل هذا اليوم بسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في هذه المعجزة التي لم تكن لنبي قبله -صلى الله عليه وسلم- ولم يصل إليها أحد من خلق الله سبحانه وتعالى ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، إذا لم نحتفل بهذا ونحيي هذه الذكرى فبم نحتفل ؟! .

ليلة الاسراء والمعراج وحكم الاحتفال بها وتابع: وبناءً عليه فالاحتفال بها وإقامة المناسبات الدينية والمديح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجمع الناس على الطعام والصدقة وكل أفعال الخير التي ترتبط بهذه المناسبة وتحيي هذه الذكرى كلها أمور مشروعة لا حرج فيها ، ولا يُلتفت لمن يمنع ذلك.

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