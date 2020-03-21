رددوا دعاء كوفيدا 19.. الأزهر يوصي برفع الأيادي إلى الله بـ25 كلمة للحد من كورونا

أوصى الأزهر الشريف، بترديد دعاء من خمسة وعشرين كلمة تحت مسمى دعاء كوفيدا 19 والمعروف بفيروس كورونا ، الذي انتشر في كثير من الدول وعلى نطاق واسع وصل إلى درجة الوباء.





وقال « الأزهر الشريف » عبر صفحة العقد الطيب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ردّدوا هذا الدعاء: «ربّ اجعل أيامَنا كلَّها سعادة، ربّ بدِّد الأَحزَان، وأبرئ الأسقام، وابسط الأرزاق، وحسِّن الأخلاق، وانشر الرَّحَمات، وامحُ السيئات، تباركت يا ربّ البريّات، يارب الأرض والسماوات» تحت عنوان « دعاء كوفيدا 19 ».





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وكان الأزهر الشريف قد أوصى بالوقاية من كورونا ( كوفيد 19) في أماكن العمل من خلال خمسة أعمال ، أولها قم بتنظيف المكاتب والمستلزمات مثل: الهاتف ولوحة المفاتيح بمادة مطهرة ، وثانيها أخبر الموظفين والعملاء أنه على أي شخص يعاني من سعال أو حمى البقاء في المنزل.





وتابع : وثالثها شجع ممارسات النظافة التنفسية بأن توفر المناديل الورقية لكي يستعملها كل من يعاني من الرشح أو السعال مع توفر سلة مهملات مغلقة للتخلص من المناديل، ورابعًا شجع المواظبة على غسل اليدين، ووفر مطهر اليدين في أماكن بارزة، وإتاحتها للعملاء والمتعاقدين، وخامسًا يجب على الموظفين الامتثال لأي قيود محلية مفروضة على السفر والتنقلات أو التجمعات.







