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ديني

كورونا انتشر بسبب فعل نهى عنه رسول الله ويستهين به الكثيرون

السبت 21/مارس/2020 - 12:03 ص
كورونا انتشر بسبب
كورونا انتشر بسبب فعل نهى عنه رسول الله ويستهين به الكثيرون
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أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

 وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك فعلًا يرتكبه الكثير من الناس في وقت انتشار الوباء، يعرضهم للإصابة بالمرض والهلاك، وهو على النقيض مما أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في مثل هذه الشدائد.

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وأضاف أنه أرشدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-  إلى طرق الوقاية من الأمراض عامة، وفي وقت انتشار الأوبئة خاصة، مشيرًا إلى أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-أمر الشخص المريض بلزوم البعد عن الأصحاء، حتى لا ينتشر المرض ويزيد عدد المصابين.

واستشهد بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» متفق عليه.

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