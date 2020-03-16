الرقية الشرعية للمريض من40 آية قرآنية اقرأها كما أوصى النبي للشفاء العاجل

الرقية الشرعية للمريض مكتوبة كاملة من القرآن الكريم تعد أفضل وسيلة للشفاء والوقاية في ذات الوقت من الأمراض، فمع انتشار فيروس كورونا الذي يعد من الأوبئة والأمراض الخطيرة، التي لم يتم التوصل لعلاجها، على الإنسان أن يفر إلى الله ويلجأ إليه ويحافظ على الرقية الشرعية والأذكار والدعاء مع الأخذ بالأسباب واتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا، فإن كانت الرقية الشرعية والدعاء والأذكار هي من أفضل سبل الوقاية والتحصين من فيروس كورونا، فإنه في حالة المرض الرقية الشرعية للمريض مكتوبة كاملة من القرآن الكريم هي أهم وأدعى أيضًا مع الأدوية واتخاذ كل سبل العلاج.





الرقية الشرعية للمريض

الرقية الشرعية للمريض وفيها يتم قراءة سورة الفاتحة (سبع مرات) وهذه أولى الخطوات المهمة في أي علاج، لأن سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن الكريم، وقد أودع الله في كلماتها أسرارًا لا تُعد ولا تُحص، ومن بيان فضلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لم ينزِّل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان»، وسبب قراءتها سبع مرات هو أن الله تعالى سمَّاها بالسبع المثاني.





سورة الفاتحة: « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)».





آيه الكرسي : « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ». الرقية الشرعية للمريض وفيها يتم قراءة آيه الكرسي (ثلاث مرات)، وهذه أعظم آية من القرآن كما أخبرنا بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهي مهمة جداً في الشفاء، لأن الله تعالى سيحفظ من يقرؤها من كل سوء أو مرض أو شر،





الرقية الشرعية للمريض وفيها يتم قراءة آخر آيتين من سورة البقرة (مرة واحدة)، وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم - أنه من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه من أي شر ومرض وهم وغم، وهي: «آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».





الرقية الشرعية للمريض وفيها يتم قراءة الآيات {191 – 192} من سورة آل عمران (مرة واحدة) ، وهي: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الألباب * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ».





الرقية الشرعية للمريض وفيها يتم قراءة الآية 35 من سورة النور (مرة واحدة): «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَاكَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ

وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚنُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ ويَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ».





الرقية الشرعية للمريض فيها نقرأ الآيات {6 – 7 – 8 – 9}من سورة الصافات (مرة واحدة): «إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ».





الرقية الشرعية للمريض وفيها يتم قراءة الآية 38 من سورة الزمر (ثلاث مرات): «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَاللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُالْمُتَوَكِّلُونَ».





الرقية الشرعية للمريض وفيها يتم قراءة آخر أربع آيات من سورة الحشر (ثلاث مرات): «لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».





الرقية الشرعية للمريض وفيها يتم قراءة آخر آيتين من سورة القلم (ثلاث مرات): «وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (52) ».





الرقية الشرعية للمريض وفيها يتم قراءة الآية 10 من سورة البروج (سبع مرات): «إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ».













حكم الرقية الشرعية للمريض

حكم الرقية الشرعية للمريض من القرآن مكتوبة ، ورد عن النبى أن الرقية الشرعية تكون بالقرآن والمعوذتين والفاتحة، ويجوز إن الإنسان يتلو الرقية الشرعية لنفسه أو أن يفعلها له أحد بنفسه مثلما كان النبى صلى الله عليه وسلم أتته سكرات الموت كان يضع يده على رأسه الشريفة وقد ارتفعت درجة حرارته ويقول اللهم هون علينا سكرات الموت، وروى عنه أنه قال من أصابه شيء يضع يده على موطن الداء وأن يقرأ الفاتحة والمعوذتين.





حكم الرقية الشرعية للمريض من القرآن مكتوبة ، لا يوجد أن رقى النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أحدا، كما أن النبي لم يخصص أشخاص بعينهم من الصحابة لعمل الرقية للناس، منوها أن رأي الطبيب المختص في الطب النفسي، هو الأولى في العلاج لمن أصابه مس، ويعلو على رأي الشيخ لأن الشيخ ليس مختصا ولا يوجد أصلا اختصاص في السحر حتى يعالجه الشيخ.





حكم الرقية الشرعية للمريض من القرآن مكتوبة ، وفيها ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال لأحد الصّحابة عندما سأله عن حُكْم الرّقية في الإسلام، فقال: «كنّا نَرْقي في الجاهليةِ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرِضوا عليَّ رُقاكم، لا بأسَ بالرُّقى ما لم يكن فيه شِركٌ»، وجاء أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «رخَّص رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الرُّقيةِ من العَينِ، والحُمَةِ، والنَّملةِ»، وتدل الأحاديث السابقة على جواز الرقية، للاستشفاء من بعض الأمراض التي يواجهها الإنسان.





شروط الرقية الشرعية للمريض

شروط الرقية الشرعية للمريض الصحيحة ، فإن الرقية الشرعية للمريض هي ما اجتمع فيها 4 شروط -على قول العلماء- فإذا كانت هذه الشروط مجتمعة في الرقية فهي الرقية الشرعية للمريض الصحيحة وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً»، رواه مسلم ، وهي:

1- أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته عز وجل أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2- من شروط الرقية الشرعية للمريض ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية شرطاً وهو أن تكون باللسان العربي.

3- التوكّل على الله -سبحانه وتعالى- في الرّقية، والاعتقاد الجازم بأن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى الله -تعالى- فهو وحده الشافي للأمراض.

4- الشرط الأخير من شروط الرقية الشرعية للمريض هو اتباع أمور الشريعة الإسلامية في أدعية الرّقية الشرعيّة

مثل: التوجه بالدعاء إلى الله تعالى وحده وعدم التوسّل بغيره، كسؤال الملائكة، والأولياء، والصالحين، وغيرها من مظاهر المخالفات الشرعية.



