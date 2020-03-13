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ديني

احذر الاستهزاء بكورونا .. الأذكار والدعاء أفضل تحصين من هذا الوباء

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:40 م
احذر الاستهزاء بكورونا
احذر الاستهزاء بكورونا .. الأذكار والدعاء أفضل تحصين من هذا
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أمل فوزي
قال الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي: احمدوا الله على العافية , ولا تتعرضوا للبلاء واتقوا أسباب العدوى وأماكن البلاء , واسألوا الله الصحة والعافية والشفاء , وتحصنوا بالأذكار والدعاء , فلن يخيب في الله الرجاء , « فروا من قدر الله إلى قدر الله », وتضرعوا إلى الله ولا تيأسوا من روح الله.


وأوضح «البعيجان» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن الدنيا دار مصائب وابتلاء , ومحن, دار مواجع وفواجع , دار آلام ونقم , وصحة وسقم , ومرض وعافية وشفاء وبلاء , دار أتراح وأفراح , وهموم وأحزان , ويأس وبؤس.


وتابع: و الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر , كثيرة الإحن والمحن , يبتلي الله فيها البر والفاجر , والمؤمن والكافر , لا ينتظر فيها بعد الصحة إلا السقم , وبعد الشباب إلا الهرم , وبعد الغنى إلا الفقر والعدم , سنة لا تتبدل ولا تتغير , مهما تقدم العلم وتطور , كلا ولو انتقل الإنسان على سطح المجرات والقمر , وخاض أعماق البحار والمحيطات واستقر , سيبقى النقص والعجز قائما , وسيعترف العلم والعقل بعجز العالم .


وأضاف : إنها قدرة الله وعظمته , مشيئته وإرادته , أمره وحكمته , كل شيء بيده , لا يسأل عما يفعل , قال تعالى : ” إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون , فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون” , جدير بالمؤمن في وقت الشدة والرخاء , والضيق والسعة والهناء , أن يتوب إلى الله وأن يفوض أمره إليه , وأن يلجأ إلا الله وأن يتوكل عليه , وأن يعلم انما أصابه لم يكن ليخطئه , وما أخطاه لم يكن ليصيبه.


واستشهد بما قال تعالى : «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا , لا تنفذون إلا بسلطان».


وحذر من الشائعات والافتراءات , والتهويل والإرجاف والاستهزاء بالوباء الذي اجتاح أرجاء المعمورة في أيام معدودات , داعيا إلى المساعدة في اجتثاثه ومحاصرته.

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