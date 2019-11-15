الرقية الشرعية للمريض كتابة .. يمكن أن ترقي نفسك

الرقية الشرعية .. يجوز للإنسان أن يرقي نفسه ويقول :"أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" سبع مرات مع وضع اليد على الألم، والرقية الشرعية لا تمنع من الذهاب للطبيب فلنا أن نعمل بالرقية الشرعية ونأخذ بالأسباب كذلك في الذهاب للطبيب في حال عدم الشفاء".



الرقية الشرعية كتابة



الرقية الشرعية هي: أدعية وآيات كثيرة من كتاب الله _عز وجل_، بمعنى العوذة وهي الوقاية، وهي من سنة النبي محمد -عليه السلام-، التي يجب الاقتداء بها واتباعها وأخذ كل ما هو مفيد منها، لإفادة النفس البشرية التي تتعرض للعديد من المشاكل والآفات على مرّ العصور، وتتميز بالثبات.



الرقية الشرعية فيها قراءة (سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وآخر آيتين من سورة البقرة، وسورة الإخلاص 11 مرة، والآية 38 من سورة الزمر، والآية 1 من سورة البروج، وآخر آيتين من سورة القلم، وسورة الفلق، وسورة الناس، وآية (6,7 ,8 ,9) من سورة الصافات، ومن الأمثلة على الرقية الشرعية في السنة النبوية الشريفة: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).



الرقية الشرعية للمريض



العلاج النفسي مثل العلاج الجسدي تمامًا، والحالة النفسية عند الإنسان هي هواجس نفسية وأمراض لابد أن تتابع وتأخذ وقتها في العلاج، ولابد أن يكون للإنسان ورد من القرآن يوميًا وتركز على الآيات التي بها الرقية الشرعية وتكثيف الذكر للإنسان يطهر النفس من حدوث السوء.



والرقية الشرعية هي آيات مجمعة من القرآن وتبدأ بالفاتحة وأول سورة البقرة والآية 102 من سورة البقرة وآية الكرسي في سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة وهي «أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه»، ثم العشر الآيات الأول من سورة الصافات مع قراءة المعوذات الثلاث في آخر المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءتهم ثلاث مرات عند الصباح وثلاثة عند المساء لأنها تكفي من كل شيء.



وهناك رقية أفضل من رقية والسبب هنا هو حضور قلب الإنسان وتركيزه واستعاذة الإنسان بربه ويقينه في ربه، فيجب الوضوء وصلاة ركعتين كنوع من تطهير النفس والاستعداد للرقية مع كثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مدد كبير من الله عز وجل على قدر إخلاصه والمواظبة عليها.



حكم الرقية الشرعية



قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، إن عمل بعض ما يطلقون على أنفسهم مشايخ فى الرقية الشرعية، لا يمت أساسا إلى الإسلام، لافتا إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفعل هذا أبدا وإنما حث أصحابه على رقية أنفسهم.



وأضاف عفيفي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لا يوجد أن رقى النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أحدا، ومن يعمل فى الرقية الشرعية، يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا بعيدا عن الإسلام".



وأشار إلى أن النبي لم يخصص أشخاص بعينهم من الصحابة لعمل الرقية للناس، منوها أن رأي الطبيب المختص في الطب النفسي، هو الأولى في العلاج لمن أصابه مس، ويعلو على رأي الشيخ لأن الشيخ ليس مختصا ولا يوجد أصلا اختصاص في السحر حتى يعالجه الشيخ.



الرقية الشرعية للمريض



ورد عن النبى أن الرقية الشرعية تكون بالقرآن والمعوذتين والفاتحة، ويجوز إن الإنسان يتلو الرقية الشرعية لنفسه أو أن يفعلها له أحد بنفسه مثلما كان النبى صلى الله عليه وسلم أتته سكرات الموت كان يضع يده على رأسه الشريفة وقد ارتفعت درجة حرارته ويقول اللهم هو عليا سكرات الموت، وروى عنه أنه قال من أصابه شيء يضع يده على موطن الداء وأن يقرأ الفاتحة والمعوذتين”.



ولا بأس لو يسمع الشخص الرقية الشرعية من التليفون وإن شاء الله فضل الله واسع يحصل، وليبدأ بتلاوة على نفسه الفاتحة والمعوذتين.