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أخبار العالم

تايلاند تسجل 600 إصابة بـ فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت تايلاند ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 600 حالة.

وارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" المسجلة عالميا إلى 12 ألفا و950 حالة وفاة وأكثر من 303 آلاف حالة إصابة، وفقا لما أعلنت مدرسة جامعة جونز هوبكنز للطب في الولايات المتحدة.

وأظهرت آخر الإحصاءات المعلنة على الموقع الإلكتروني للجامعة وصول عدد حالات الوفاة عالميا إلى 12 ألفا و950 حالة من بينها 4825 حالة في إيطاليا وحدها، و3139 حالة في إقليم هوباي الصيني (منشأ ومركز انتشار المرض)، وارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة عالميا إلى 303 آلاف حالة وحالة، وجاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المصابة على أراضيها بواقع 81 ألفا و304 حالة، تليها إيطاليا بـ53 ألفا و578 حالة.

ووفقا للجامعة، فقد وصل عدد الحالات المتعافية من إصابتها بالفيروس إلى 91 ألفا و669 حالة، معظمها في الصين بواقع 58 ألفا و946 حالة متعافية، تليها إيران بـ7635 حالة، ثم إيطاليا بـ6072 حالة.
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