للوقاية من كورونا.. محافظ أسوان يطالب البنوك باتخاذ الإجراءات الوقائية لماكينات الصرف الآلي

طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مديري البنوك بنطاق المحافظة، بضرورة إجراء عملية رش المطهرات وتعقييم ماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على استعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد فيما بينهم، وذلك استعدادًا لصرف مرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات والهيئات الحكومية خلال الأسبوع الحالى.

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية العمل لأخذ الاحتياط والحذر من المواطنين بعدم الازدحام والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر أثناء استعمال لوحة مفاتيح ماكينات الصرف الآلى.

وقال المحافظ إن هذا الأمر يتطلب ارتداء المواطنين للقفازات الطبية والكمامات، علاوة على استخدام أدوات للضغط على أزرار اللوحة دون ملامستها بأصابع الأيدى.

ونوه اللواء أشرف عطية إلى أهمية زيادة الوعى بين المواطنين للأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس خلال فترة صرف المرتبات والمستحقات المالية من أقرب ماكينة صرف آلى للمنزل أو موقع العمل.

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