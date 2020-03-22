ابدأ بنفسك.. مبادرة بأسوان للتوعية بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا

لا تزال المبادرات المجتمعية تتواصل فى أسوان من أجل تحقيق مواجهة حازمة للسيطرة على انتشار مرض كورونا المستجد .

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة سهير المصري رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان بأنه تم تطوير مبادرة " ابدأ بنفسك " والتي بدأت بالتثقيف الصحى بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" لتكون داعم أساسي في دعم 1000 أسرة من أبناء محافظة أسوان فى مراكزها الـ5 " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" ، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى .

وأوضحت سهير المصرى بأنه أطلقنا منذ أيام مبادرة "ابدأ بنفسك" للتثقيف الصحي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، في دار مسنين بمنطقة أطلس بمدينة أسوان حيث تم شرح الإجراءات الوقائية للمسنين وكيف يطهر النزلاء أنفسهم وكذلك توجيه العاملين بالدار بضرورة تعقيم وتطهير المكان أولا بأول .

وقالت بأن هدفنا الآن بعد الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الدولة وتوقف عدد من أصحاب المهن عن عملهم أو تضرر هم من توقف الحركة السياحية فقد اجتمعنا للتكفل ودعم 1000 أسرة بواقع بمشاركة نحو 200 جمعية سواء تنموية أو زراعية أو حتى أفراد من رجال الأعمال وقيادات المجتمع بحيث كل منهم يكفل 5 أسر بمبلغ 500 جنيه كمواد غذائية يختارها المستفيد وتوزع خلال الأسبوعين القادمين وذلك بعد مراجعة بيانات المستفيد مع القوى العاملة وان يكون يستحق الدعم .

وتابعت رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأن هدفنا يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تفادي نشر العدوى والحفاظ على حياة المواطنين فالمكوث في المنازل وعدم التعرض للزحام هو هدفنا القادم لمواجهة فيروس كورونا المستجد" وسنوفر الأغذية اللازمة بحسب رغبة المستفيد من أجل حياة كريمة لهم جميعًا فقد نوزع فول وعدس وأرز ومكرونة والشخص يحتاج غير ذلك فسنقدم له كوبون يستطيع شراء ما يحتاجه ويلزمه من خلال الهايبرات والمجمعات الإستهلاكية وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمحافظة.

وأضافت بأن هذه المبادرة ستستمر وسنكون فيها كتفًا بكتف مع التنفيذيين لمواجهة كورونا ومعنا العشرات من المتطوعين التابعين للمؤسسة والمجتمع المدني،وسنكمل الدور التوعوي في أرجاء المحافظة من نجوعها وقراها ومدنها ومراكزها، للحفاظ على صحة أهلنا في أسوان، ونحن قادرون على مواجهة أي خطر يواجه شعبنا المصري لأننا شعب واحد نسير لمصير واحد.

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