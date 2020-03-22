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تكنولوجيا

آبل تتبرع بـ 2 مليون كمامة لمواجهة فيروس كورونا فى أمريكا.. تفاصيل

الأحد 22/مارس/2020 - 11:09 م
آبل
آبل
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كريم جمال
قررت شركة آبل الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم ومالكة اختراع آيفون الهاتف الأشهر فى التاريخ، التبرع بعدد 2 مليون كمامة من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا COVID- 19 فى الولايات المتحدة الأمريكية.


وبحسب CNET التقنى، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أمس إن شركة آبل تعمل مع إدارة حكومة ترامب لتوزيع الأقنعة على المجتمع الأمريكي بكل ولايته، واصفًا الأمر بالخطوة العظيمة من عملاق صناعى تجاه بلده فى وقت أزمة طاحنة.


ونشر تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة آبل على تويتر قائلًا:"إن شركة آبل قررت التبرع بعدد 2 مليون قناع للأطباء والأخصائيين حول الولايات المتحدة الأمريكية، للمساهمة فى مواجهة فيروس كورونا التاجى.. نريد أن نحمى الأطباء والممرضات وغيرهم ممن على الخطوط الأمامية الذين يعالجون المرضى من التعرض للإصابة".


من ناحية أخرى قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في وقت سابق اليوم السبت إن الولاية سترسل مليون قناع من نوع N95 إلى مدينة نيويورك، بعدما تدهور الأمر فيها بشكل ملحوظ وارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجى، كما طالب نائب الرئيس الأمريكى أى مواطن لديه أقنعة N95 بإيصالها إلى أقرب مستشفى محلي نظرًا للحاجة الشديد له.


جدير بالذكر أن آبل اتخذت تدابيرها بسبب هذا الوباء، حيث أغلقت جميع متاجرها خارج الصين، ولكن أعيد فتحها مع بدء انخفاض عدد الحالات هناك.
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