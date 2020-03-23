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محافظات

في لفتة فريدة.. أبناء أسوان داخل العزل الصحي لهذا السبب

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

الإهتمام بالصحة العامة وتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة ، هو ما يجسده أبناء أسوان المشاركون فى الملحمة الطبية الوطنية داخل مقر العزل الصحي بمستشفى الصداقة بأسوان .

 

ويشاركون بروح الفريق الواحد ، لأداء نداء الواجب الإنسانى من وازع وطنى خالص للوصول إلى أفضل الدرجات الوقائية والإحترازية لمواجهة ومكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

 

فهؤلاء الأبطال يواصلون العمل ليل نهار كخلية نحل بالتواجد داخل أروقة المستشفى من أجل تقديم كافة سبل الرعاية والحماية والسلامة الطبية فى حالة وجود أى حالات إشتباه أو غير ذلك .

 

فهم على أتم إستعداد وجاهزية لتنفيذ ذلك بقلب يحمل كل مشاعر الإنسانية والحب لتراب هذا الوطن والحفاظ على سلامة أبنائه من أى مكروه .

 

ليكون هؤلاء الأبطال بحق نموذجا مشرفا يستحق كل التحية والتقدير هم ومن يماثلهم فى باقى المواقع الأخرى على مستوى محافظات الجمهورية لما يقومون به كخطوط دفاع وصد صامدة بإرادة وعزيمة لمواجهة أى تحديات .

 

وأقرأ أيضًا :

 

ابدأ بنفسك.. مبادرة بأسوان للتوعية بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا

https://www.elbalad.news/4226243

في لفتة فريدة.. أبناء أسوان داخل العزل الصحي لهذا السبب
في لفتة فريدة.. أبناء أسوان داخل العزل الصحي لهذا السبب
في لفتة فريدة.. أبناء أسوان داخل العزل الصحي لهذا السبب
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