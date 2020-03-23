السعودية تعلن دخول حظر التجول حيز التنفيذ.. ووزارة الداخلية توجه رسالة للمواطنين

أعلنت المملكة العربية السعودية دخول حظر التجول الجزئي حيز التنفيذ.
وجاء ذلك تنفيذًا للأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحظر التجول من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 21 يومًا ضمن إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا في السعودية.
وقالت وزارة الداخلية السعودية على تويتر: "حفاظًا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم.. نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم.. قائكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا #كلنا_مسؤول".