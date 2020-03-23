السعودية تعلن دخول حظر التجول حيز التنفيذ.. ووزارة الداخلية توجه رسالة للمواطنين

أعلنت المملكة العربية السعودية دخول حظر التجول الجزئي حيز التنفيذ.





وجاء ذلك تنفيذًا للأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحظر التجول من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 21 يومًا ضمن إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا في السعودية.



