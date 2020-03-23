AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تعلن دخول حظر التجول حيز التنفيذ.. ووزارة الداخلية توجه رسالة للمواطنين

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:22 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت المملكة العربية السعودية دخول حظر التجول الجزئي حيز التنفيذ.

وجاء ذلك تنفيذًا للأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحظر التجول من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 21 يومًا ضمن إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا في السعودية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية على تويتر: "حفاظًا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم.. نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم.. قائكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا #كلنا_مسؤول".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفراء دول غربية يؤدون اليمين أمام الملك سلمان

ذعر كورونا.. دول عربية وأجنبية تلجأ إلى حظر التجوال لمحاربة الفيروس

كورونا يثير الذعر في العالم.. دول عربية وأجنبية تحارب الفيروس بحظر التجوال.. أخرى تدرس القرار وتراه الحل الأمثل.. وغرامات على من يخالف التعليمات

ملك السعودية: حظر التجول 11 ساعة لمدة 21 يوما لمواجهة كورونا

من 7 مساء إلى 6 صباحا.. تفاصيل قرار حظر التجوال في السعودية بسبب كورونا

أخبار السعودية اليوم.. الملك سلمان يفرض حظر التجول..وتسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير ألماني يكشف تفاصيل جديدة عن صحة ميركل بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا

روسيا تزف خبرًا سارًا بشأن لقاح ضد فيروس كورونا

تحذيرات من تفشي فيروس كورونا مجددا في الصين

قرار عاجل بإرجاء استعدادات امتحانات الشهادة الاعدادية مؤقتا بالمديريات .. والوزارة: سنحسم الامر قريبا

هل تم فرض حظر التجوال ؟ .. الداخلية تجيب

مفاجأة.. محمد صلاح يخضع لجلسات نفسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول كوبا يوميا.. الزبادي اقوى طعام يقوي مناعتك ضد كورونا

شجار عائلي ينتهي في قسم الشرطة.. والسبب أزمة كورونا

شاب متهور يخرق إجراءات الحجر الصحي بسبب "عنزة".. وهكذا كان عقابه