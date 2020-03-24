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محافظات

سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة بالدقهلية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم السيارات المكنسية الجديدة في إطار العمل المستمر على رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية، ببدء عمل السيارات الجديدة التي انضمت لمنظومة النظافة ليصبح عدد السيارات العاملة 6، ستعمل بنطاق المنطقة المركزية (حي شرق وغرب وطلخا ومركز المنصورة ) ابتداء من اليوم، مشيرا إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها والحفاظ على موارد الدولة. 

ووجه محافظ الدقهلية لمدير إدارة المركبات بالمحافظة بتوزيع السيارات المكنسية الست لتغطي جميع شوارع مركز ومدينة المنصورة، ووجه لرئيسي حي شرق وغرب وطلخا ومركز المنصورة بضرورة رفع الأتربة بجميع شوارع المدينة أولا بأول، وأكد على أنه يعمل على تحسين البيئة العامة منذ توليه منصبه وأنه تباعا سيتم ضم سيارات مكنسية لمختلف مراكز ومدن المحافظة.
سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة بالدقهلية
سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة بالدقهلية
سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة بالدقهلية
سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة بالدقهلية
سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة بالدقهلية
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