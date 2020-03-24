سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة بالدقهلية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم السيارات المكنسية الجديدة في إطار العمل المستمر على رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظة.





ووجه محافظ الدقهلية، ببدء عمل السيارات الجديدة التي انضمت لمنظومة النظافة ليصبح عدد السيارات العاملة 6، ستعمل بنطاق المنطقة المركزية (حي شرق وغرب وطلخا ومركز المنصورة ) ابتداء من اليوم، مشيرا إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها والحفاظ على موارد الدولة.



