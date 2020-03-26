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محافظات

لمواجهة كورونا.. مركز أورام أسوان ينفذ الفحص الحراري للمترددين عليه والعاملين به

الخميس 26/مارس/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أعطى الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام أسوان، توجيهاته بتشكيل لجنة لعمل منطقة للفرز على جميع مداخل مركز الأورام.


وقال الدكتور صلاح جودة إن اللجنة تضم فريق يقوم بإستخدام الكشف الحرارى لقياس الحرارة لجميع المترددين على مركز أورام أسوان سواء كانوا موظفين أو مرضى أو مرافقين، مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.


وأضاف صلاح جودة أنه بالتوازى مع ذلك يتم رفع درجة أعمال التطهير فى قاعات الإنتظار والأقسام المختلفة بمركز أورام أسوان على أن يتم التطهير على مرحلتين يوميًا. 


وتابع مدير مركز أورام أسوان، أن ذلك يأتى طبقًا للمعايير القومية لمكافحة العدوى والتعليمات الخاصة للإجراءات والتدابير المتبعة مع حالات الاشتباه مع المحافظة على المسافة الاجتماعية بين جميع المترددين على مركز الأورام أثناء تقديم الخدمة أو تلقيها. 

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