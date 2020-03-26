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اقتصاد

693 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 26 مارس 2020

الخميس 26/مارس/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
 ينشر "صدى البلد" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الخميس 26-3-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا نحو 693 جنيهًا بعد أن كان يسجل  705 جنيهات، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الخميس، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر
سجل سعر الجرام الذعب عيار 21 اليوم، الخميس، 693 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

  يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 792 جنيها و797 جنيها .

  يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 726 جنيها و730 جنيها.

 يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  من 594 جنيها إلى 597 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

 يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 بين 462 جنيها و465 جنيها.

 يتراوح سعر الجنيه الذهب من 5544 جنيها إلى 5576، ويزن 8 جرامات.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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