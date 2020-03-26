كيف يؤثر حظر التجول في انحسار كورونا؟

أكد تقرير مصور نشرته قناة الإخبارية السعودية، أهمية حظر التجول في انحسار العدوى بفيروس كورونا المستجدّ؛ حيث تصبح فرصة نقل الفيروس من المصاب إلى الآخرين أسرع وأكبر في ظل المخالطة والتجمعات.









قال الكاتب السياسي سعود الريس، أنه إذا لم يكن هناك منع التجول فإن المصاب يؤثر على 2.5 شخص خلال خمسة أيام، و406 أشخاص في 30 يومًا، أما إذا خفّض التواصل إلى 50% فإن المصاب يؤثر على 1.25 شخص خلال 5 أيام، و15 شخصًا في شهور.









وأضاف في تصريحه للإخبارية أنه في حال تم فرض منع جزئي للتجول فإن المصاب بالفيروس يؤثر على 0.625 شخص في 5 أيام، و2.5 شخص خلال شهور!









وحول فعالية تقديم منع التجول في المدن السعودية الرئيسة إلى الثالثة عصرًا في الحد من انتشار الفيروس؛ قال الريس: في ظل الانتشار السريع للفيروس لا توجد هناك خيارات كثيرة، وما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات يعد الأكثر حراكًا في مواجهة هذه الجائحة، مشيدًا في هذا الصدد بالوعي الكامل الذي أثبته المجتمع السعودي تجاه التفاعل الإيجابي تجاه قرارات منع التجول، وذلك من خلال تقيدهم والتزامهم بها.









واعتبر الريس أن المخالفات كانت فردية وقليلة جدًّا، ولا تكاد تذكر قياسًا بعدد السكان والازدحام الذي كنا نشاهده في السابق.







