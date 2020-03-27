4 طرق للتخلص من الروائح الكريهة داخل السيارة

يعاني أصحاب السيارات دائمة من الروائح الكريهة داخل السيارة بسبب التدخين داخل السيارة أو تراكم الاتربه فيما يلي نبرز أهم 4 طرق للتخلص من رائحة الدخان الكريهة.

يجب تنظيف دواسات السيارة بمنظف الموكيت ثم بالمكنسة الكهربائية ويمكنك استخدام منظف تقليدي اثناء التنظيف

من الضروري تنظيف مطفأة السجائر الخاصة بالسيارة ويعتبر هذا أمر بديهي ثم ، وقم برش بعضٍ من معطر الجو العادي في مطفأة السجائر بعد تنظيفها، ثم نظف ما حولها بورق المطبخ.

حاول أن تعلق معطر للجو أو أحد المشابك المعطرة داخل السيارةو إذا كنت تحاول إخفاء حقيقة تنظيفك للسيارة أو اضطرارك لتنظيفها أولًا، فإن تعليق معطرٍ للجو سيثير الشكوك بالتأكيد.

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