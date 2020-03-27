سقوط عنصر إجرامى بحوزته ٢ كيلو هيروين و٥٠ طربة حشيش









تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، 12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائه بمحافظة الإسكندرية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 12,500 كيلو جرام - مبالغ مالية قدرها "372600 جنيه 740 دولار أمريكى" – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه.





تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (950,000 – تسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا)





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها .



