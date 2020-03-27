مطروح تطلق حملات تعقيم وتطهير لمواجهة كورونا

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح الدفع بسيارات رش المطهرات بشوارع القرى التابعة للمدينة من رأس الحكمة شرقا وحتي الحلازين غربا في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .





وأضاف المعداوي أنه تم توزيع المتطوعين من على التمركزات الـ4 شرقا وغربا وجنوبا لرش السيارات بالمطهرات بالإضافة الي تعقيم محطة السكة الحديد والقطارات المغادرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .





وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أنه جار تطهير الموقف والاتوبيسات التي ستغادر من مطروح بالاضافة الي تعقيم سيارات السيرفيس بنطاق المدينة.



