نداء عاجل من وزير النقل للمواطنين بشأن التكدس قبل الحظر.. فيديو

أوضح الفريق كامل الوزير وزير النقل، الجهود المبذولة للوزارة لمواجهة التكدس الشديد في مرفق مترو الأنفاق في الفترة الحالية، مؤكدا أن المترو آمن تمامًا.





وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ، مقدم برنامج «كل يوم»، المذاع عبر شاشة «أون إي»، مساء اليوم الجمعة، أن عدد ركاب مترو الأنفاق 2 مليون مواطن يوميا خلال أزمة كورونا بانخفاض مليون مواطن عن الأيام العادية، متابعا أنه أن لا يمكن وقف خطوط مترو الأنفاق ولا خطورة على أرواح المواطنين طالما يلتزمون بالإجراءات.





وأكمل الفريق كامل الوزير، أن مليون راكب يستخدمون السكك الحديدية يوميًا انخفضوا لنصف مليون بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وطالب وزير النقل، المواطنين بالتحركة للعودة قبل الساعة 3 عصرا حتى لا يحدث تكدس قبل موعد حظر الحركة.







