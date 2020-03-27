مسئول عن ترميم هرم سقارة: نهب 33000 قطعة أثرية من زوسر أثناء استكشافه

قال الدكتور حسن فهمي الخبير الأثري ومسئول عن ترميم هرم سقارة، إن هناك فتحات تهوية في هرم زوسر تشبه الأنفاق الحديثة، مشيرا إلى أن الحضارة الفرعونية عظيمة بكل المقاييس.





وأضاف فهمي، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن كل شيء تم بناؤه داخل هرم زوسر تم عمل محاكاة له قبل البناء، كاشفا عن نهب 33000 قطعة أثرية من داخل الهرم أثناء استكشافه.









وتابع أن حجرة من أحجار هرم زوسر المدرج عليها "بصمته"، مضيفا أن من شروط اليونسكو ألا تزيد نسبة الأحجار الجديدة عن 5%.





وأضاف: "هرم زوسر 5 مصاطب وليس 6 مصاطب، وكل أحجاره أحفظها عن ظهر قلب".





وأكد أن تابوت زوسر مكون من 32 طبقة من جرانيت أسوان، قائلا: "العلماء يقولوا أن الحضارة المصرية بدأت بهذا البناء وأنا أقول أنها بدأت قبل ذلك بكثير".









وأردف أن هناك حضارة مصرية أخرى أقدم من هرم زوسر المدرج، مستدركا :"أن هرم زوسر يشير إلى هذا الأمر".

















أكمل الخبير الأثري ومسئول عن ترميم هرم سقارة، أن أضعاف ما تعلمته في حياتي العلمية تعلمته من هرم زوسر، مضيفا أن عندي حصيلة علمية حديثة جدا.





وتابع أن هرم زوسر مبني على طبقات طفلية، متابعا أنه تناقشت مع امنحتب كمهندس في كيفية بناء هرم سقارة واختيار الموقع.





أكمل أن فلسفة أمنحتب في بناء هرم سقارة تخليد أله الشمس عند القدماء المصريين، مشيرا إلى أن هضبة سقارة مرتفعة عن سطح البحر ب48 متر.





وأكد أن بئر هرم سقارة محيطة 7 متر في 7 متر وعمقة 28 متر، احترام امنحتب كثيرا، مشيرا إلى أن اليونسكو اشترطت علينا العمل بمعدات يدوية حفاظا على أقدم أثر في التاريخ.



