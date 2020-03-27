AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مسئول عن ترميم هرم سقارة: نهب 33000 قطعة أثرية من زوسر أثناء استكشافه

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:23 م
قطعة أثرية
قطعة أثرية
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور حسن فهمي الخبير الأثري ومسئول عن ترميم هرم سقارة، إن هناك فتحات تهوية في هرم زوسر تشبه الأنفاق الحديثة، مشيرا إلى أن الحضارة الفرعونية عظيمة بكل المقاييس.

وأضاف فهمي، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن كل شيء تم بناؤه داخل هرم زوسر تم عمل محاكاة له قبل البناء، كاشفا عن نهب 33000 قطعة أثرية من داخل الهرم أثناء استكشافه.


وتابع أن حجرة من أحجار هرم زوسر المدرج عليها "بصمته"، مضيفا أن من شروط اليونسكو ألا تزيد نسبة الأحجار الجديدة عن 5%.

وأضاف: "هرم زوسر 5 مصاطب وليس 6 مصاطب، وكل أحجاره أحفظها عن ظهر قلب".
 

وأكد أن تابوت زوسر مكون من 32 طبقة من جرانيت أسوان، قائلا: "العلماء يقولوا أن الحضارة المصرية بدأت بهذا البناء وأنا أقول أنها بدأت قبل ذلك بكثير".


وأردف أن هناك حضارة مصرية أخرى أقدم من هرم زوسر المدرج، مستدركا :"أن هرم زوسر يشير إلى هذا الأمر".




أكمل الخبير الأثري ومسئول عن ترميم هرم سقارة، أن أضعاف ما تعلمته في حياتي العلمية تعلمته من هرم زوسر، مضيفا أن عندي حصيلة علمية حديثة جدا.

وتابع أن هرم زوسر مبني على طبقات طفلية، متابعا أنه تناقشت مع امنحتب كمهندس في كيفية بناء هرم سقارة واختيار الموقع.

أكمل أن فلسفة أمنحتب في بناء هرم سقارة تخليد أله الشمس عند القدماء المصريين، مشيرا إلى أن هضبة سقارة مرتفعة عن سطح البحر ب48 متر.

وأكد أن بئر هرم سقارة محيطة 7 متر في 7 متر وعمقة 28 متر، احترام امنحتب كثيرا، مشيرا إلى أن اليونسكو اشترطت علينا العمل بمعدات يدوية حفاظا على أقدم أثر في التاريخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقدم بناء حجري في التاريخ.. انتهاء ترميم هرم سقارة المدرج وافتتاحه خلال أسابيع.. صور

خالد العناني يكشف أهمية ترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر.. فيديو

شاهد.. افتتاح أعمال ترميم هرم زوسر بحضور رئيس الوزراء وسفراء العالم

مدير آثار سقارة يكشف تفاصيل ترميم هرم زوسر المدرج.. صور

صدى البلد في أقدم بناء حجري.. سراديب ومتاهات تؤدي لـ المثوى الأخير لـ زوسر.. صور

بعد 14 عاما من التطوير.. إعادة افتتاح هرم زوسر المدرج.. فيديو

ترشيحاتنا

كورونا يقتل 25 ألف شخص معظمهم من أوروبا

وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر 83 عاما بعد صراع مع المرض

مستشار رئيس الجمهورية يكشف كواليس جديدة عن تعامل الدولة مع كورونا.. فيديو

بعد تصدر هاشتاج #الاكتفاءبعمل_بحث_للجامعات .. أستاذ: اهدءوا ولا تستبقوا الأحداث

الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و 6 وفيات

نجم الزمالك يكشف عن صفقة القرن الحقيقية للنادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 5 سيارات توفيرا لاستهلاك الوقود في العالم.. صور

تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

ترك وراءه 6 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكي بعد يومين من إصابته