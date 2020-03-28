جامعة بنها: نتحمل نفقات تذاكر عودة المبعوثين من الصين

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة فى اجتماعه الأخير على تحمل نفقات تذاكر عودة المبعوثين من الصين جراء أزمة انتشار فيروس كورونا.





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وأكد السعيد أن ما تقوم به الجامعة من دعم طلابها المبعوثين العائدين من مدينة ووهان الصينية جاء حذوا لمبادرة الدولة فى إجلاء المصريين من الصين ومن منطلق دورها الوطنى ومسئوليتها المجتمعية تجاه أعضاء المهمات العلمية القادمين من الصين.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات والبحوث إن الجامعة حريصة على مصلحة جميع أبنائها المبعوثين فى الخارج وإشراكهم فى اتخاذ أى قرارات خاصة بهم وبمستقبلهم.

وأشار الجيزاوى إلى أن الجامعة قررت تحمل نفقات تذاكر عودة 12 مبعوثا من كليات الجامعة كانوا متواجدين فى عدد من الجامعات الصينية المختلفة، وذلك للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة لشباب أعضاء هيئة التدريس إضافة إلى بعض المنح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة.