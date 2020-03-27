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تعليم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يمد باب التقدم لمبادرة طبق فكرتك الاستثنائية لمجابهة كورونا حتى 2 أبريل المقبل

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:31 م
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربينى

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الجمعة أنه تم مد باب التقدم لمبادرة طبق فكرتك الاستثنائية لمجابهة كورونا حتى الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك نظرا  للإقبال الشديد من العلماء والباحثين والمبتكرين على المبادرة،  والخاصة بتلقي حلول مبتكرة للمعاونة فى مجابهة فيروس كورونا، وقد كان من المقرر أن يغلق باب التقدم مساء السبت الموافق 28 مارس الجاري. 


وتهدف المبادرة التى رصدت لها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 30 مليون جنيه إلى دعوة الباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة ضمن برنامج "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتقدم إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg . 


وآخر موعد للتقدم بعد المد في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 2 أبريل 2020.
ومن جانبه، صرح د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الخطة تم اعتمادها فى مجلس الأكاديمية الأخير رقم 176 لسنة 2020  برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتستهدف تطبيقات أدوات التصنيع السريع واسعة الانتشار والطابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات CNC لتصميم كمامات يمكن إعادة استخدامها، وتصميم وحدة تحكم أو جهاز تنفس صناعي بسيط منخفض التكلفة وسهل الاستخدام وسهل البناء في إطار زمني طارئ، وتطوير منسوجات معالجة ومضادة للميكروبات للعاملين في مجال الرعاية الصحية لحمايتهم وتقليل انتشار العدوى باستخدام النانوتكنولوجى، وتطوير مجموعات تشخيصية للكشف عن فيروس كورونا وطرق تشخيص أخرى مبتكرة، ودعم البحوث الجارية على فيروس كورونا، ومحاولات لإنتاج لقاح للفيروس، لافتا إلى أن بعض المقترحات المقدمة حتى تاريخه تدعو للتفاؤل إذا تيقنت اللجان العلمية والفنية من الأساس العلمى السليم والقابلية للتطبيق والإطار الزمني اللازم للتنفيذ، مضيفا أن المنحة مفتوحة لكل المصريين ويمكن أيضا للمصريين فى الخارج المشاركة بالتنسيق مع مجموعات بحثية وعلماء بالداخل .
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