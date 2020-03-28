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هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

السبت 28/مارس/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور عن فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة. 

وقال الناظر في منشوره: "هذا الأسبوع الذي يبدأ من اليوم السبت وحتى السبت القادم يمكن ان نطلق عليه اسبوع الحسم في حربنا على عدونا الفيروس اللعين… إذن ما هو المطلوب ؟ شئ واحد فقط الا وهو البقاء في المنزل تماما.

اطمأنوا باذن الله مصر في أمان ولكن نأخذ بالأسباب ونأخذ احتياطاتنا ونلتزم بتعليمات الحكومة ووزارة الصحة ونأخذ معلوماتنا من المصادر الطبية الموثوقة ولا نلتفت للشائعات وما ينشر علي صفحات السوشيال ميديا من معلومات غير موثقة واخبار مجهولة المصدر.
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