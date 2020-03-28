فرنسا: الوضع أصعب بسبب كورونا في أول أسبوعين من إبريل

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن أول 15 يوما من شهر إبريل المقبل ستكون أصعب بكثير من الفترة التي تم تخطيها فى ظل انتشار كورونا.





وأوضح فيليب في مؤتمر صحفي أن الأزمة تتجاوز فرنسا وأصبحت عالمية، مشيرا إلى أن الأيام الخمسة عشر الأولى من أبريل، ستكون أصعب من الأسبوعين الماضيين.





في سياق آخر، حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من انهيار الاتحاد الأوروبي بسبب تلك الجائحة، منتقدا غياب مواقف ادة الاتحاد في اعتماد خطة موحدة لمواجهة وباء كورونا.





وبلغ عدد المصابن بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.



