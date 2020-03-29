بعد سقوط فانوس خشبي .. كل ما تريد معرفته عن مسجد على باشا حلمي .. صور

التاريخ الإسلامى يزخر بالعديد من الكنوز والتراث يكمن فى ثرائه تاريخا أنه يحاكي حقبة زمنية ذات طابع خاص من فنون العمارة والفن الإسلامى الذى بات طابعا مميز على المساجد.





وفى إطار التثيف والتوعية بـ التاريخ المصرى وإبراز منابر الحقب الزمنية وما تمتلكه من ثروات نلقى الضوء على مسجد على باشا حلمى عقب انتشار شائعة سقوط المئذنة الخاصة به، والتى نفتها وزارة السياحة والآثار، حيث إن الحقيقة سقوط "شخشيخة" من سقف المسجد، وهو غير مسجل في عداد الآثار الاسلامية.





يعرض "صدى البلد" أبرز نقاط فى تاريخ مسجد على باشا حلمى فى التالى :









يقع مسجد على باشا حلمى فى شارع القربية متفرع من شارع أحمد ماهر بحى الدرب الأحمر.





وشيد مسجد على باشا حلمى عام ١٣٢٣ هجرية أي ١٩٠٦م.





تم بناؤه في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني.





غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية.



