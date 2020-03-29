بالأسماء.. تعرف على القائمة المبدئية للمرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة إختيار عمداء الكليات عن القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الهندسة بشبرا.

وجاءت الاسماءء حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب هم: الدكتور تامر سمير محمود والدكتور صابر محمود عبد ربه والدكتور على أحمد الصغير والدكتور ناصر مصلح صالح والدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي والدكتورة منى كمال نصيف والدكتور رضا إبراهيم أحمد عفيفي.





ةمن المقرر أنه يتم فتح باب الطعون على المرشحين لمدة يوم واحد فقط يوم الإثنين غدا 30 مارس الجارى وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالدور الثانى بمبنى إدارة الجامعة.